Deux piétons ont été fauchés par une voiture la nuit de samedi à dimanche à Mouscron. Une des victimes, une dame, a été admise dans un état critique en milieu hospitalier.

Les services de secours de Mouscron ont été alertés dimanche, vers 02h10 du matin, que deux personnes, un homme et une femme, avaient été fauchés par une voiture à Mouscron. C'est au moment où ils traversaient la rue de Menin, sur un passage pour piétons, que ce couple a violemment été renversé. La voiture a terminé sa course contre un poteau électrique.

Venant de Mouscron, de Courtrai et du Nord de la France, trois ambulances, deux SMUR, deux véhicules de désincarcération et deux camions de balisage ont été dépêchés sur place. Grièvement blessés, les deux piétons ont été dirigés vers les hôpitaux de Courtrai et de Lille. Les jours de la dame sont en danger.

Durant leur intervention, les pompiers ont procédé à la désincarcération de la voiture dans laquelle deux personnes avaient pris place. Une enquête a été ouverte par la police de Mouscron.