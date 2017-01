Depuis 9h30 ce matin, une vaste battue est en cours dans la région de Bernissart pour tenter de localiser Vincent Genevois, un habitant de l’entité porté disparu depuis bientôt trois semaines! Agé de 34 ans, ce propriétaire d’un manège équestre a quitté son domicile dans la soirée du 18 décembre dernier et n’a plus donné aucun signe de vie depuis lors.

Suite à un appel lancé par son épouse sur les réseaux sociaux, un formidable élan de solidarité s’est enclenché. Malgré la pluie et le froid, quelques 300 personnes ont répondu présentes ce mercredi et sondent actuellement la région de Stambruges. Les recherches se concentrent de part et d’autre du canal Nimy-Ath, dans un périmètre boisé indiqué par deux médiums et qui se situe à 7km du domicile où habitait ce jeune père de famille.

Ses proches et amis ne croient pas à un suicide mais plutôt à un accident, un malaise ou une mauvaise rencontre.

Vincent Genevois (Crédit: DR)