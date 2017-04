Un incendie s'est déroulé la nuit dernière à Tournai, où deux personnes ont perdu la vie. Les circonstances de l'incendie ne sont pas très claires. Le parquet de Tournai a été avisé des faits.

Les corps de deux ouvriers ont été retrouvés par les pompiers dans le bâtiment qui se trouve à l'angle de la rue du Nord et de la chaussée de Renaix à Tournai.

"On n'a rien pu faire pour les victimes. A notre arrivée, tout le bâtiment était déjà embrasé. Le feu était important tant au rez-de-chaussée qu'au premier étage. Tout a brûlé", expliquait vers 06h30 le major Olivier Lowagie, commandant de la zone de secours de Wallonie picarde.

Il était 02h00 du matin lorsque les services de secours de Tournai ont été alertés.

Deux autopompes et un camion-échelle ont été dépêchés sur place. Les pompiers d'Antoing et de Beloeil sont venus en renforts et sont toujours sur place. On ignore pour l'instant les causes de l'incendie.