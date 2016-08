Ducasse d'Ath: David a terrassé Goliath!

Tournai-Ath-Mouscron

Yolan Sauvage (8 ans) a plongé la ville d’Ath dans une année de bonheur.

Ce samedi avait lieu l’un des moments les plus importants de la Ducasse d’Ath. Sur le coup de 18h, et après que Monsieur et Madame Goliath, les deux géants emblématiques d’Ath, se soient mariés, le géant philistin devait combattre le Berger David, incarné par Yolan Sauvage.

Le jeune garçon doit lancer une balle de jeu de balle pelote dans le trou qui sert aux porteurs du géant pour voir la route. S’il réussit, il terrasse le géant et surtout la ville d’Ath est plongée dans une année de bonheur, selon la légende urbaine.

Yolan Sauvage avait déjà joué ce rôle l’an passé mais avait malheureusement échoué. Cette année, son bras n’a pas tremblé et il est parvenu à prendre le dessus sur le géant. Pour la plus grande joie des nombreux Athois présents sur la Grand-Place.