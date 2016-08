Ducasse d'Ath: David a terrassé Goliath! (VIDEO)

Capitaine au grand coeur, il promet de faire un don de 1.000€ à chacun de ses buts

Comme il l'avait promis sur Twitter, le capitaine de Toulouse Braithwaite, dont le père est originaire de Guyana, a donné cette semaine 2.000 euros à Action contre la faim et à une association d'aides aux bébés prématurés et continuera à verser durant toute la saison 1.000 euros par but marqué.