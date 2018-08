Plus que quelques heures avant le grand cortège de la Ducasse d’Ath. Ce moment de l’année tant attendu par de nombreuses personnes de la région s’annonce une nouvelle fois haut en couleurs et ce grâce notamment aux fleurs qui orneront les différents chars présents dans le cortège. Dès jeudi, les 12.000 fleurs sont arrivées au sein de la cité des Géants et depuis, plusieurs bénévoles se relaient sans cesse pour finir tous les montages.

Bertrand Pettiaux, responsable de ces compositions, nous explique comment se déroulent tous les derniers préparatifs pour le grand jour. " Lorsque toutes les fleurs sont arrivées jeudi matin, nous avons tout nettoyé à l’eau et tout trié bien évidemment, ce qui facilite les choses pour tous les montages. Vendredi matin, nous avons commencé à élaborer les différentes compositions et on poursuit cette tâche jusqu'à samedi, vraiment au finish. "

En plus des montages, il y aussi la confection des deux guirlandes qui représentent à elles seules plus de 4.000 fleurs. " Nous sommes cinq ou six à faire les montages. Ensuite, deux personnes s’occupent de tresser les guirlandes. Autour de celles-ci, il y a plein de petites mains qui viennent préparer tous les bouquets. Il y a toujours entre dix et quinze personnes qui viennent se relayer au fur et à mesure de la journée. Certaines viennent une ou deux heures, d’autres toute la journée. C’est amusant car ce sont des amis et des membres de la famille qui viennent nous aider dans la bonne humeur."

Les différentes compositions et les deux guirlandes seront placées sur les sept chars dimanche, aux alentours de 4 h du matin. " Nous nous donnons tous rendez-vous au hangar des primevères où nous en aurons pour 2 h 30 je dirais, le temps de garnir tous les chars. " Les chars de l’agriculture, de l’horticulture, des États Provinciaux, de la Ville, de la navigation, Albert et Isabelle et pour finir des 9 Provinces seront donc encore une fois superbement mis en valeur après un gros travail que Bertrand réalise depuis 26 ans maintenant.