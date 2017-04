C'est un dramatique accident qui s'est produit ce samedi matin à Ellezelles à l'occasion d'un événement cycliste qui passait par la commune du bourgmestre Idès Cauchie. En effet, lors de la course Etixx, une dame originaire d'Ostende et âgée de 52 ans a perdu la vie après avoir été percutée par un véhicule au niveau du carrefour formé par la chaussée de Ninove et Quatre-Vents.L'accident s'est produit alors qu'aucun signaleur n'était présent à ce carrefour pourtant dangereux. Le mari de la victime, qui était devant sa compagne, s'est inquiété de ne pas voir arriver sa femme. Il est donc revenu en arrière et n'a pu que constater ce terrible accident. Les pompiers de Renaix sont alors intervenus sur place mais n'ont rien pu faire pour sauver la dame.Le bourgmestre d'Ellezelles regrettait cet accident., explique-t-il.