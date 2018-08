Tout au long du week-end, le parc communal sert de vaste terrain de jeu aux meilleurs clubs et spécialistes de Belgique.





Le public aura droit à démonstrations spectaculaires mais aussi à des initiations susceptibles de susciter des vocations. Des lâchers de bonbons depuis une mini-montgolfière sont mêmes prévus pour les plus jeunes durant ces deux jours où les adultes auront l’occasion de retrouver leur âme d’enfant.











En ce premier week-end du mois d’août, le parc communal d’Enghien accueille le gratin belge du modélisme et de la miniature. Chaque année, ce salon figurant parmi les plus importants du pays attire les meilleurs clubs de Belgique. L’occasion pour les spécialistes de s’entraîner dans un cadre exceptionnel tout en partageant leur vrombissante passion avec plusieurs milliers de spectateurs. Certains pilotent à distance et avec une incroyable maîtrise des avions, des hélicoptères ou encore des drones plus vrais que nature tandis que d’autres excellent dans l’art de télécommander des bateaux ou des voitures. Sur terre, sur eau ou dans les airs, le show est garanti jusqu’à dimanche soir au cœur du domaine d’Arenberg.