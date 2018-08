Ce n’est pas n’importe quel commerce ayant pignon sur rue qui, sous l’impulsion de trois jeunes entrepreneurs, s’apprête à voir le jour dans la cité d’Arenberg. Originaires d’Enghien, Nicolas Mbembel, 24 ans et ses deux associés, Jérôme Marchand et Michäel Bauweraerts, ouvriront prochainement à la rue de Bruxelles un magasin de cannabis thérapeutique comme il commence à en fleurir un peu partout en Belgique et en Europe.

Ayant travaillé dans le secteur des parcs et jardins, Nicolas Mbembel s’intéresse depuis déjà un bon moment aux vertus médicinales de cette plante traînant pourtant une mauvaise et sulfureuse réputation en raison de ses effets psychotropes. "Il faut savoir que la plante de cannabis renferme plusieurs dizaines de molécules différentes dont les plus connues sont le THC (interdite à la vente au-delà d’une concentration de 0,2 %) et le CBD qui, elle, est parfaitement légale et dont les bienfaits pour la santé ont été mis en évidence par plusieurs études scientifiques."

(...)

Un vide législatif qui profite aux vendeurs

(...)