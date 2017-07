C’est un fait plutôt rare. Une première à Tournai en tout cas. La couronne de la dernière Miss Tournai lui a été retirée.

Maud Mesplomb, 25 ans, avait été élue Miss Tournai le 7 mai dernier. "Cela fait plus d’un mois que nous sommes occupés avec cette histoire", soupire Corine Delesie, présidente du comité de Miss Tournai. "Nous avons souhaité prendre une décision exemplaire pour l’avenir, pour notre comité. Maud Mesplomb a pris des engagements. Elle doit les respecter. C’est un minimum. Je pensais que c’était une chouette fille, avec du caractère, mais son attitude m’a étonnée, attristée."

À la base du problème : un des cadeaux liés à l’élection : le prêt de la voiture pendant une année.

"Tout le conflit vient d’un souci avec un partenaire, un concessionnaire, qui devait prêter une voiture pendant un an à la lauréate", poursuit Corine Delesie. "Cela a traîné. Je suis allée au garage avec la miss pour obtenir la voiture. On nous a promis que cela allait être réglé, et cela a encore traîné. J’ai fini par notifier au garage que nous arrêtions notre partenariat, que l’on allait en trouver un autre. Nous sommes allés avec Maud Mesplomb chez le nouveau partenaire et ce même jour, le précédent partenaire, pour nous embêter je suppose, a contacté notre miss pour dire que la voiture était prête, mais qu’elle ne devait pas prévenir le comité."

L’histoire ne s’arrête pas là. "Derrière notre dos, Maud Mesplomb est allée chercher la voiture. Je l’ai appris plus tard, quand on m’a dit qu’elle circulait avec un véhicule lettré Miss Tournai. Elle était pourtant au courant que le contrat avait été rompu. Je l’ai sommée de rendre la voiture pour avoir celle du nouveau partenaire, mais elle ne l’a pas fait. Elle l’a juste délettrée. Il n’est plus indiqué Miss Tournai dessus."

Le comité a rencontré la dernière Miss Tournai ce mercredi matin. "Elle ne voulait toujours pas rendre la voiture. Nous lui avons interdit de participer à l’élection de Miss Province de Hainaut et de représenter la Ville de Tournai avec son écharpe pendant un mois. Cela ne l’a pas du tout touchée. Elle voulait juste garder la voiture et acheter la voiture dans un an. Vu son comportement, le comité s’est réuni et a décidé de la destituer."

La rédaction a tenté de contacter Maud Mesplomb pour obtenir sa version des faits. En vain.

Julie Tourret, récupère la couronne

La première dauphine de la dernière élection de Miss Tournai, Julie Tourret, récupère la couronne de Maud Mesplomb.

"Je l’ai contactée dans la foulée de la destitution du titre de Miss Tournai de Maud Mesplomb", explique Corine Delesie, présidente du comité organisateur de l’élection de Miss Tournai. "Julie Tourret a directement accepté de reprendre le flambeau et de remplir son rôle de Miss Tournai donc, et ce jusqu’à la prochaine élection."