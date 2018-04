Au café La Clef d’or à Kain, près de Tournai, Arnaud Piron et sa compagne Anne-Laure ont prévu de diffuser la finale de The Voice Belgique ce mardi soir. Comme lors des précédentes prestations de Jeff Danès, ami d’Arnaud Piron. "Nous avons fait le conservatoire ensemble. Nous avions en commun les cours de solfège et d’histoire de la musique. Nous sommes restés amis", explique Arnaud, 35 ans, et bassiste dans un groupe baptisé Dans ton cuivre. "Jeff travaillait beaucoup au conservatoire. Il a toujours eu un don pour la musique. Son grand-père le poussait beaucoup aussi. C’est toujours un bosseur et il a une excellente oreille."

Le samedi 7 avril, Jeff Danès a donné un concert et tant la salle que le café étaient bondés. "J ’ai mis 2 h 30 après la fin du concert avant d’avoir une première bière dans les mains", lâche-t-il, heureux d’avoir joué dans son QG, son quartier général.

"Certains passent trois fois à la télé et ils ont pris la grosse tête. Ce n’est certainement pas le cas de Jeff. Il est resté simple, accessible. Il accepte les photos, les autographes, ajoute Arnaud. Jeff est un mec super, tout simplement."

Arnaud avait repris le café La Clef d’Or fin janvier 2017. "L’idée a été également d’organiser quelques concerts ici, de promouvoir des groupes locaux. J’en ai parlé à Jeff et nous avons accueilli quelques sessions jam. Il y a quelques mois, avant cette saison de The Voice Belgique, un groupe dans lequel jouait Jeff a donné un concert. C’était très bon mais il n’y avait qu’une quinzaine de personnes. Puis, il y a eu The Voice Belgique. Et lors de son concert du 7 avril, le café était plein. C’est parfois un peu difficile à comprendre."

"En finale, c’est déjà fantastique"

Mais soit. Arnaud, sa compagne Anne-Laure, leurs enfants et les clients du café soutiendront Jeff ce mardi, comme depuis le début. "Il est parmi les quatre finalistes, c’est déjà fantastique. Mais nous aimerions qu’il gagne bien sûr."