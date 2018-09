Les syndicats ont mené ce matin une action devant le commissariat de Frasnes pour dénoncer le départ précipité de ses occupants vers Lessines

Rien ne va plus au sein de la zone de police du Pays des Collines. Ce matin, les représentants des trois syndicats (SLFP-police, CGSP et CSC) ont mené en front commun une action de sensibilisation en bordure de la route d’Hacquegnies, à Frasnes, où se situe le commissariat abritant les services d’intervention. Ces derniers entendaient protester contre le déménagement prévu ce mercredi vers Lessines des policiers occupant ce site.

« Suite à une décision prise par Pascal De Handschutter, président de la zone et bourgmestre de Lessines, les policiers frasnois (au nombre d’une dizaine) se voient contraints de quitter un bâtiment insalubre pour rejoindre des locaux qui le sont tout autant. Ceux-ci se trouvent le long de la chaussée de Grammont à Lessines et abritent le second pôle d’intervention de la zone. Il n’y a aucun vestiaire pour les femmes, ni de W-C séparés! Nous avions pourtant obtenu la garantie d’un délai supplémentaire pour que des portes à cabine soient installées et que d’autres aménagements soient réalisés afin que les agents puissent intégrer les lieux dans des conditions de travail et d’hygiène irréprochables », explique Philippe Bailly, président provincial du syndicat policier SLFP.

Pour lui et ses collègues syndiqués, il n’est pas acceptable que des policiers soient victimes d’une guéguerre politique entre le bourgmestre de la cité de Magritte et celui de Frasnes (Jean-Luc Crucke), lequel a clairement fait savoir qu’il entendait quitter la zone des Collines dont la gestion laisse selon lui à désirer.

Devant cette situation conflictuelle dont pâtissent les forces de l’ordre ainsi que la population, les organisations syndicales viennent de déposer un préavis de grève qui entrera en vigueur le 13 octobre prochain. La date n’a pas été choisie par hasard puisque le lendemain, les citoyens seront appelés à se rendre aux urnes. « Il va être très difficile de reprendre le dialogue avec les responsables de la zone qui l’ont rompu de manière unilatérale et qui refusent désormais de nous rencontrer », déplorent les organisations syndicales.

D’ici là, une réunion de négociation est prévue dans les locaux de la police fédérale à Bruxelles afin de tenter de ramener toutes les parties autour d’une même table.