"Le magasin va rouvrir a 13h", a prévenu le porte-parole de Carrefour, Baptiste van Outryve. Il avait été fermé ce matin, en raison d'une forte odeur se dégageant de produits utilisés pour refaire le revêtement d'une partie du sol.

"Pour ce qui est de la marchandise, il n'y a aucun risque au niveau des produits, qui peuvent rester en rayon."





Ce matin, vers 6h30, les services de secours ont été appelés par la direction de l'hypermarché Carrefour, situé à Froyennes, en raison d'une forte odeur qui se dégageait à l'intérieur du magasin.

Ces émanations étaient très incommodantes et plusieurs employés ont eu la gorge irritée. Deux personnes ont été emmenées en ambulance par mesure de précaution.

"Nous avons contacté la société en charge des travaux pour connaître les caractéristiques du produit utilisé", a expliqué le capitaine Fastrez de la zone de secours de Wallonie picarde. "Ce produit n'est pas toxique, mais on le sent très vite. L'odeur peut donc provoquer des maux de tête, mais on est vraiment loin du seuil de dangerosité pour la sante."





L'odeur s'était également répandue au sein des établissements voisins, le Lunch Garden et le Brico. Les deux enseignes ont pu rouvrir leurs portes dans le courant de la matinée.

L'odeur a par contre persisté au sein du Carrefour.

"Il n'y a rien d'autre à faire que de ventiler", avait ajouté le capitaine Fastrez.