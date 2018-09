La police spéciale des autoroutes a interpellé mardi matin une vingtaine de migrants qui étaient cachés dans la remorque d'un camion à Tournai. "En attendant les décisions de l'Office des étrangers quant à la suite de ce dossier, ces migrants ont été transférés vers les locaux de la police fédérale", indique le service de presse de la police fédérale. "A l'heure actuelle, on ignore encore la nationalité de ces migrants. Il y a une vingtaine d'adultes, uniquement des hommes. On ignore également où ces migrants sont montés dans la remorque de ce camion. Vers 10h00, ces personnes ont été transférées vers les bâtiments de la police fédérale. Ce camion a été arrêté et fouillé sur l'aire d'autoroute de la E42/A8 à hauteur du parking de Froyennes (Tournai). Durant ce contrôle, ce parking a été fermé aux usagers. Il est à présent rouvert", indiquait en matinée une porte-parole de la police fédérale.

Les migrants sont actuellement détenus administrativement et font l'objet d'un contrôle de leurs documents.