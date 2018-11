Depuis plusieurs jours, ces derniers interpellent de façon décalée les automobilistes ainsi que les camionneurs à l’entrée du zoning industriel

Malgré la météo pluvieuse et le froid de ces derniers jours, le mouvement des gilets jaunes ne semble pas faiblir. En Wallonie Picarde, la police signale encore l’un ou l’autre barrage filtrant, notamment à l’entrée du zoning industriel de Ghislenghien, non loin de l’endroit où est survenue le 30 juillet 2004 l’explosion meurtrière d’une conduite de gaz à haute pression.

C'est à hauteur du rond-point de la N57, à la sortie de l’autoroute Tournai - Bruxelles (A8), que plusieurs gilets jaunes ont établi leur campement. Jour et nuit, ils se relaient à tour de rôle pour interpeller pacifiquement les nombreux automobilistes et camionneurs fréquentant cet axe routier.

En traversant le giratoire, ces derniers sont invités à exprimer leur soutien à l'opération de sensibilisation des gilets jaunes en faisant retentir leur klaxon, le tout dans une ambiance bon enfant ! « Majoritairement, les routiers sont solidaires et comprennent notre action car eux-mêmes sont victimes de la hausse du carburant et des taxes. Pour eux comme pour nous, les fins de mois sont de plus en plus difficiles à boucler. A défaut de vivre, de plus en plus de gens sont condamnés à survivre. Les riches s'enrichissent de plus en plus sur le dos des pauvres. Il faut que ça change et que le gouvernement comprenne que nous ne lâcherons rien », explique Jordan, sans emploi!

Notre interlocuteur et les autres jeunes gilets jaunes mobilisés à ses côtés entendent rester ici le temps qu’il faudra. Ils peuvent compter sur la solidarité des habitants du coin qui leur apportent à boire et à manger ainsi que du bois pour qu’ils puissent se chauffer.