Alors que le parc Pairi Daiza vient officiellement de franchir la barre des deux millions de visiteurs en 2018, ses responsables préparent déjà activement la prochaine saison durant laquelle les premières offres d’hébergement seront proposées au public à l’intérieur d’un nouveau monde baptisé « The Last Frontier » et inspiré de l’ancienne Colombie britannique. Un hôtel de 25 chambres ainsi qu'autant de lodges typiquement indiens et de maisons de style troglodyte permettront à ceux qui le désirent de passer une, voire plusieurs nuits, au cœur du domaine animalier de Cambron-Casteau (Brugelette). Autre nouveauté, Pairi Daiza ouvrira pour la première fois ses portes durant la période hivernale et plus précisément à l’occasion des fêtes de fin d’année. Accessible du 14 décembre 2019 au 5 janvier 2020, ce parc qui figure désormais parmi les plus beaux jardins zoologiques européens, revêtira ses habits de fête et de lumière afin d'accueillir durant trois semaines petits et grands dans une ambiance féérique évoquant la magie de Noël et du Nouvel-An.

B.D