Tournai-Ath-Mouscron L’école de Graty où est scolarisé cet enfant de trois ans se mobilise pour aider ses parents.

Très belle opération de solidarité que celle lancée au sein de l’école communale de Graty, dans l’entité de Silly. Avec la direction et les institutrices, le comité des parents a décidé de se mobiliser en faveur d’Esteban, un adorable petit bonhomme de 3 ans fréquentant depuis mai dernier la section maternelle de l’établissement.

Ce dernier souffre depuis peu, hélas, d’un lymphome de Burkitt, autrement dit d’un cancer qui a nécessité son hospitalisation à l’hôpital reine Fabiola, à Bruxelles, où il suit une chimiothérapie intensive.

"Esteban a commencé à attraper des ganglions au niveau de la gorge. Dans le premier hôpital où il a été examiné, on nous a dit que les gonflements allaient disparaître au bout de quelques jours mais ça n’a pas été le cas. Personne ne trouvait l’origine du mal. Une semaine après la rentrée des classes, mon fils a fait une décompensation respiratoire. Il a ensuite contracté une bronchite et un début de pneumonie", raconte sa maman Magali.

C’est après des examens plus approfondis et une biopsie pratiquée à l’hôpital RF que le terrible diagnostic est tombé. "Esteban souffre d’une forme de cancer très agressif mais qui se soigne relativement bien s’il est détecté et traité à temps. Le taux de guérison est de l’ordre de 90 %."

En isolement protecteur, Esteban en est à sa seconde chimio et réagit très bien au traitement. Il en a pour six mois en clinique et pourra ensuite rentrer définitivement à la maison tout en restant sous observation. Dans cette épreuve, ses parents peuvent compter sur le soutien psychologique et financier de nombreuses personnes.

"Mes collègues de travail m’ont donné leurs jours de congé afin que je puisse rester au chevet de mon fils", se réjouit sa maman. Devant faire face à d’importants frais médicaux, notre interlocutrice n’est pas non plus avare de remerciements envers l’école d’Esteban où est organisée une vente de fleurs de Noël au prix de cinq euros à verser sur le compte BE45068207644489. Celles-ci peuvent être commandées jusqu’au 11 décembre via les enseignantes ou à l’adresse mail associationdesparents.ecg@gmail.com.

"En apprenant la nouvelle, tout le monde a été très affecté au sein de l’école. Cela nous touche d’autant plus que cette maladie frappe injustement un enfant en bas âge plein de vie et toujours souriant. La moindre des choses était de venir en aide à sa famille durant cette période difficile", commente la directrice Patricia Leybart.





Infos au 067.458.685.