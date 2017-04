Une grave accident de la route, entre deux voitures, s'est produit dimanche en début d'après-midi à Ellezelles. La conductrice d'un des véhicules est dans un état grave.

Les faits se sont déroulés dimanche, vers 12h40, au carrefour de la Chaussée de Ninove et de la rue des Quatre vents à Ellezelles où deux voitures sont entrées en collision.

Les services de secours de Renaix et de Lessines ont envoyé sur place plusieurs véhicules d'intervention. "Un service de désincarcération a dû intervenir afin d'extraire la conductrice d'une des voitures. Il n'y avait qu'une seule personne dans chaque véhicule. Cette dame, âgée d'une soixantaine d'années, a été grièvement blessée. Elle a dû recevoir sur place des soins des urgentistes", expliquait vers 13h30 le capitaine Eric Stasic.

On ignore pour l'instant l'état de santé de la victime et son lieu d'hospitalisation. Samedi, ce même carrefour avait vu un accident mortel entre une voiture et une cycliste. Une Ostendaise âgée de 52 ans avait été tuée sur le coup lors d'une randonnée de cyclotouristes.