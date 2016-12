Un incendie s'est déclaré lundi soir dans un appartement du centre-ville à Tournai, causant d'importants dégâts. Une défectuosité sur une guirlande électrique de Noël serait à l'origine du sinistre, ont indiqué les pompiers de Tournai mardi. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Tournai ont été alertés lundi soir, vers 22h50, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la rue Gallait, dans le centre piétonnier à Tournai. Ce piétonnier commercial se situe à proximité de la cathédrale Notre-Dame.

Une autopompe, un camion-échelle et un camion-citerne ont été dépêchés sur les lieux. A l'arrivée des pompiers de Tournai, un appartement situé au-dessus du café "Le Must" était en feu. Malgré les moyens déployés, l'appartement a subi de très importants dégâts dus au feu, aux fumées et à l'eau.