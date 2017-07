Arrivés sur place, les secours se sont rendu compte que le logis n'était pas concerné mais qu'un tas de pneus et de ballots de paille s'embrasait. Les fumées noires et épaisses étaient visibles à des kilomètres à la ronde.





"Nous sommes venus avec une auto-pompe, une citerne et une auto-échelle et nous avons demandé le renfort du poste de secours d'Avelgem puisque l'on nous parlait d'un feu de ferme, mais nos collègues d'Avelgem ont pu faire demi-tour", explique le lieutenant Patrice Ratte de la zone de secours de Wallonie picarde. "L'auto-échelle de Tournai a aussi pu rentrer à la caserne et nous avons par contre demandé une auto-pompe en renfort pour circonscrire l'incendie."





Présente sur place, la zone de police du Val de l'Escaut demande aux riverains de fermer les fenêtres de leur habitation à cause des dégagements de fumées.