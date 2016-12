Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans une maison sociale du quartier du Maroc à Tournai, ont indiqué les services de secours. Trois corps de pompiers sont intervenus. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Tournai ont été avisé mardi, vers 01h40 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison sociale implantée au n°2 de la rue Roméo Dumoulin, une habitation de la cité du Maroc à Tournai.

Les pompiers de Tournai étant déjà en intervention sur un autre incendie au centre-ville, les services de secours ont appelé en renfort leurs collègues d'Antoing et de Mouscron. La manoeuvre a été dirigée par le major Olivier Lowagie, commandant de la zone de secours de Wallonie picarde.

Malgré l'importance des moyens et des hommes envoyés sur les lieux, cette maison, comportant un étage et un grenier, a subi des dégâts conséquents. Les occupants devront être relogés mais on ne déplore aucun blessé.

Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 06h30 du matin. On ignore pour l'instant les causes de l'incendie.