Une peine de 30 mois de prison avec sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive a été prononcée mercredi par le tribunal correctionnel de Tournai contre un Mouscronnois qui, le 27 avril dernier, avait tenté de mettre le feu à la maison de sa voisine après avoir ouvert le gaz.

Les policiers de Mouscron sont intervenus à temps car l'homme aurait pu faire exploser le quartier urbanisé, selon le parquet. Le 27 avril dernier, G.D. (42 ans) s'était disputé avec son frère lors d'une soirée très arrosée. Alors que la police embarquait son frère, il s'est rendu chez sa voisine handicapée. Il a ouvert le gaz et tenté de griller une allumette, après avoir poussé violemment sa voisine au sol. Les policiers sont arrivés à temps.

Le ministère public avait requis une peine de quatre ans de prison contre cet homme qui a fait l'objet de 71 procès-verbaux pour ivresse sur la voie publique et qui a été condamné plusieurs fois pour des coups et des rébellions. "Le but n'est pas de l'enfermer car il a cinq enfants et un emploi stable, mais de l'inciter à régler son problème avec l'alcool", avait commenté le substitut du procureur du roi.

G.D. était détenu préventivement depuis les faits. "Il faut que vous appreniez à gérer votre violence quand vous avez bu, mais aussi lorsque vous n'avez pas bu", lui a signifié le juge.