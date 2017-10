Avec près de 1.000 points d’avance sur Maximilien Picoux, Julien Mortier est quasiment assuré de remporter le DH Challenge Philippe Gilbert des espoirs, deux ans après avoir gagné notre classement de régularité chez les juniors.

Surtout qu’il ne reste plus au calendrier que la Famenne Ardenne Classic, le Chrono des Nations, le Tour de Zélande et le Grand Prix de Clôture à Putte-Kapellen comme épreuves.

Julien, vous venez de terminer 6e de Paris-Tours espoirs. Content ou déçu ?

"Je suis satisfait, vu les circonstances de courses. Cela a été une épreuve assez... ennuyeuse au début. Avec une longue échappée dans laquelle nous étions représentés (avec Kenny Molly), comme la plupart des grandes équipes. Cela ne roulait donc pas trop au peloton, sur de grandes nationales. Les BMC n’étaient pas devant, mais ils n’étaient qu’à quatre au départ, ils ne voulaient pas contrôler. Cela s’est finalement regroupé dans le final, où les BMC ont mis la pression dans les virages, qui étaient techniques avec la pluie. Il y a eu des chutes, le peloton était très étiré et il y a eu un sérieux écrémage dans les côtes. Malheureusement, j’ai été gêné par une chute dans une descente et j’ai dû fournir un gros effort pour rentrer à l’avant dans l’ultime montée. C’est dommage, car j’avais de super-jambes. Avec lesquelles j’ai su me classer sixième, au sprint. Sans avoir été un peu enfermé, j’aurais sans doute pu faire mieux. Mais les trois premiers étaient de toute façon les plus rapides. Mais je suis content de finir sur une note positive."

C’était votre dernière course comme espoir, avant de passer pro chez WB-Veranclassic-Aqua Protect ?

"Oui, et c’était aussi ma dernière course de la saison. Je pouvais encore être au départ de la Famenne Ardenne Classic ce mercredi, mais j’avais prévu d’arrêter après Paris-Tours. Mentalement, il est temps de couper."

Quel bilan tirez-vous de cette saison ?

"J’ai quelques regrets, comme le fait de m’être loupé au Tour de Lombardie pour lequel je m’étais préparé, ou de ne pas avoir été repris au Championnat du Monde, mais je pense que je peux être satisfait de ma saison. J’ai été très régulier, ce qui est important à mes yeux, notamment pour pouvoir passer à l’échelon supérieur, que je vais atteindre, puisque je serai pro l’an prochain. Je suis d’ailleurs également content de mon stage chez les pros. Lors duquel j’ai travaillé pour les leaders, un boulot qui fait partie du métier et que je pense avoir bien appris. Mais lors de ce stage, j’ai également pu accompagner les meilleurs jusqu’en fin de course sur les épreuves difficiles, comme à Overijse, au Tour du Limousin ou ailleurs. Je regrette juste de ne pas avoir remporté une grande victoire. J’ai souvent tourné autour, comme au Championnat de Belgique, où je ne suis repris qu’à cent mètres de la ligne. J’aurais pu rester encore un an chez les espoirs pour avoir ce grand succès, mais le staff de mon équipe et celui de ma future formation m’ont convaincu que j’avais déjà prouvé que j’avais ma place chez les pros."