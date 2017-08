Nicolas Anelka himself était venu à Tournai lors de la conférence de presse d’annonce d’une Académie, à son nom, dans la cité des Cinq Clochers. Une Académie qui était destinée aux jeunes attaquants de la région.

"Il y a d’abord eu des tests d’évaluation", racontent Ramon Salazar et Sébastien Toia, deux papas d’enfants inscrits à l’Académie. "Nos fils ont été les seuls retenus. Ce n’était pas plus mal puisque nous avions alors des formateurs qui se consacraient à nos enfants."

Ces formateurs étaient des personnes bien connues du milieu du football régional : Philippe Liard (joueur au RWDM), Julien St Pol (T2 à la Real) et Silvio Breleur (ancien attaquant de Tournai). La personne de contact étant Fabrice Van Robays, l’actuel manager du RFC Tournai.

"Tout se passait pour le mieux", poursuivent les parents. "Mais à un moment donné, Tournai n’a plus voulu prêter ses installations. L’Académie a trouvé un terrain, au Bois Blanc à Lille. Cela nous convenait toujours, surtout que l’on voyait une certaine progression dans le chef des enfants."

Une petite fête était organisée à la fin de l’année 2016. "Mais à la sortie de l’hiver, l’Académie s’est à nouveau retrouvée sans terrain. On nous a fait miroiter une reprise des entraînements tous les quinze jours. On ne voyait rien venir. Nous devions insister auprès de M. Van Robays pour avoir des nouvelles."

Les enfants ne se sont plus entraînés. Heureusement pour les parents, ils n’ont jamais dû payer les 1.500 € prévus initialement. Mais ce n’est qu’une maigre consolation. "Nous étions prêts à mettre cet argent, là n’est pas le problème. Aujourd’hui, on peut dire que cette Académie est un vrai fiasco. Nous ne sommes pas du genre à mettre nos enfants en haut de l’affiche. Mais il y a eu beaucoup trop de promesses qui n’ont pas été respectées. Les enfants auraient dû rencontrer Nicolas Anelka, auraient dû partir en stage dans des grands clubs. On leur a retiré les étoiles qu’ils avaient dans leur tête."

Loris et Antony abondent dans le même sens. "Nous sommes déçus. On progressait bien et puis nous n’avons plus eu de nouvelles. C’est triste…"





Fabrice Van Robays: "Je comprends"

"Je peux comprendre la déception des parents. Sans terrain, c’est assez compliqué. Malheureusement, c’est devenu difficile quand le RFC Tournai et Christophe Martin ont accepté l’académie de Custovic. Cette saison, nous allons pouvoir redémarrer l’Académie du côté de Marquette, en France. Je vais rappeler ces enfants. Et les promesses non tenues ? Ce n’est pas faux. Mais nous ne sommes pas allés au bout de la formation, donc il était difficile de pouvoir contacter des clubs pour qu’ils puissent effectuer un stage."