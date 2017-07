L'été chez nous: un tour au pays des Collines

À moins d’une heure de voiture de Bruxelles via l’A8, un large territoire de verdure avec une vie associative très riche pourrait convenir pour but de sortie. En effet, le Pays des Collines et les 23.327 hectares de son Parc naturel, qui englobe les communes d’Ellezelles, de Flobecq, de Frasnes-lez-Anvaing, de Mont-de-l’Enclus et Mainvault, Houtaing et Ostiches, est un territoire à découvrir par tous les moyens : à pied, à cheval, en voiture ou à vélo.

Cette région est située au nord du Hainaut et à proximité de la région flamande. Dans ce Pays des Collines, le folklore y est omniprésent. Le plus célèbre de ses rendez-vous est le sabbat des sorcières à Ellezelles.

Mais les Collines, c’est aussi un tas de randonnées accessibles à tous dans un cadre champêtre, où tourisme et gastronomie vont souvent de pair.

L’une des randonnées les plus connues est le sentier de l’étrange à Ellezelles. Le parcours, qui commence à la place d’Ellezelles forme une boucle de 7 km. Tout au long du parcours, le promeneur aura la sensation de découvrir un musée en plein air, ou voir une exposition permanente. Cette balade peut se faire en toute saison. Un déplacement dans le Pays des Collines ne peut s’envisager sans un passage par l’Écomusée de La Hamaide.

Dans les divers bâtiments d’époque, le visiteur peut y redécouvrir les gestes du travail de la terre et la vie rurale. Le musée regorge d’objets, dont se servait autrefois le milieu agricole et artisanal local, ce qui lui permet de partager les savoir-faire des anciens. Les hangars agricoles des années 50 abritent les thèmes de la moisson et du travail de la terre selon les saisons.

Chaque année , depuis plus de 40 ans, l’Écomusée du Pays des Collines accueille aussi plusieurs milliers de visiteurs lors de sa traditionnelle Fête de la Moisson. Cette année, le rendez-vous est fixé aux 4,5 et 6 août. Les visiteurs pourront y suivre une moisson réalisée avec les outils d’antan.

Et le programme de festivités, réparti sur trois jours, est ouvert à toutes les générations, avec une foule de petites attentions pour les familles. La moisson à l’ancienne est prévue le dimanche 6, vers 14 h, dans le centre de La Hamaide (Ellezelles).