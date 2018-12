Anne Debouvrie, première échevine à Celles-en-Hainaut, a été condamnée lundi, par le tribunal correctionnel de Tournai, à une peine de trois mois de prison avec sursis pour avoir fait usage de faux documents lors de l'achat de terres agricoles à la famille de Ribaucourt, en 2014.

Elle est acquittée en revanche en ce qui concerne la prévention d'escroquerie. Le tribunal a refusé de lui octroyer la suspension du prononcé en raison de sa "mauvaise foi" et du fait qu'elle en avait déjà bénéficié. Le docteur Anne Debouvrie, libérale, était en aveux d'avoir rédigé un faux document dans le but d'acquérir 66 ha de terres agricoles appartenant à la famille de Ribaucourt. Ne disposant pas de tous les fonds, Mme Debouvrie avait demandé aux vendeurs d'attendre mais le vendeur était pressé de vendre. Dès lors, un document avait été remis au notaire indiquant que le solde était payé, ce qui ne fut pas le cas. Il manquait plus de 500.000 euros.

Pour le tribunal, l'élément moral concernant la prévention d'escroquerie n'existe pas dans cette affaire.

Depuis, tout a été payé et la première échevine est bien la propriétaire de ces terrains. Elle était en aveux du faux mais avait souhaité tourner la page. C'est sur le terrain politique qu'elle devra rendre des comptes. La minorité avait demandé sa démission lors de la présentation du nouveau collège, le 3 décembre dernier.