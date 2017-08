Pourquoi chercher à s’évader hors de nos frontières alors qu’à quelques kilomètres de votre domicile s’offrent à vous des paysages enchanteurs et bucoliques ? La Wallonie picarde, un territoire qui va de Comines à Enghien, est un terroir que vous pourriez découvrir en famille et à votre rythme sans avoir les mollets des forçats du vélo. La Wallonie picarde, c’est une vaste plaine verdoyante aux portes de Bruxelles, Mons et Courtrai. Elle est composée de 23 communes, 2 parcs naturels et 3 villes patrimoniales et commerçantes, mais aussi de petites communes rurales qui peuvent charmer.

En visitant le site www.wapinature.be, vous trouverez notamment l’inspiration pour découvrir cette région au cours des prochains week-ends. L’effort, selon vos conditions physiques ou vos envies, se limitera à des parcours allant de 25 à 120 kilomètres. Le site propose des itinéraires balisés selon le système des points nœuds. Ce réseau est également interconnecté aux itinéraires cyclables wallons, aux réseaux points nœuds flamands et aux véloroutes et voies vertes de France.

Wapinature.be vous propose, par exemple, au départ du somptueux château de Beloeil, une balade de 43 km. Le site propose même de télécharger des topofiches pour chaque sortie.