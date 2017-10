Alors que ses avocats espéraient un non lieu après avoir plaidé sa cause en septembre dernier devant la chambre du conseil de Tournai, cette dernière a finalement décidé de renvoyer, ce mardi, l'actuel bourgmestre d'Ath, Marc Duvivier (PS), devant le tribunal correctionnel.Pour rappel, l'homme fort de la cité des Géants faisait l'objet d'une procédure judiciaire qui, en 2010, lui avait valu une triple inculpation pour des irrégularités dans la gestion administrative de la ville d'Ath à l'époque où il exerçait les fonctions de secrétaire communal. La justice tournaisienne a retenu à son encontre une période infractionnelle comprise entre 2000 et 2006. Le bourgmestre socialiste doit notamment répondre de faux en écriture et d'entrave à la législation conditionnant l'octroi des marchés publics. Vu l'ancienneté des faits, la défense a bon espoir d'obtenir la prescription. Malgré son renvoi en correctionnelle, le maïeur en titre entend bien remettre son mandat en jeu lors des prochaines élections communales programmées en octobre 2018.