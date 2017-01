L’incident s’est produit dans le parc communal situé au centre du village.

La rudesse de l’hiver qui sévit actuellement sur la Belgique oblige les renards affamés à sortir de leur terrier et à se rapprocher des zones d’habitat afin de trouver la nourriture qui leur manque. Preuve en est à Brugelette où un habitant de cette entité rurale située entre Mons et Ath s’est retrouvé nez-à-nez avec un jeune spécimen alors qu’il promenait son chien dimanche dernier dans le parc se trouvant au centre du village.

Il s’agit d’un berger malinois qui, en dépit de son imposante stature, s’est fait attaquer par ce petit renard qui n’a pas hésité à le mordre. Bien qu’il n’ait pas forcément bonne réputation, le renard roux n’est pourtant pas considéré comme une espèce agressive mais plutôt d’une nature craintive, que ce soit avec l’homme ou encore avec les chiens et les chats. « Sa première réaction est de prendre la fuite mais s’il a peur et se sent coincé, le renard n’hésitera pas à se défendre en montrant les crocs », souligne Francis Lemaire, biologiste de formation et président de l’association Nature et Protection des espèces menacées.

Fort heureusement dans ce cas-ci, le vétérinaire contacté par le propriétaire du chien s’est voulu rassurant en lui faisant savoir que la rage avait disparu de nos contrées depuis une dizaine d’années.