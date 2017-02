Les notaires de Wallonie picarde - qui ne couvrent toutefois pas les entités d’Enghien, de Brugelette, de Chièvres et de Silly - ont remis leur rapport relatif à l’évolution du marché de l’immobilier en 2016. Un marché qui reste stable, notamment grâce à des taux d’intérêt bas.

Le prix moyen d’une maison a augmenté de 1,7 % en 2016 par rapport à l’année précédente et s’élève désormais à 164.442€. "Et 1,7 %, cela correspond finalement à l’inflation", relève le notaire Yves Van Roy.

Dans la région, la valeur médiane des maisons (hors villas) oscille entre 112.500€ à Bernissart et 200.000€ à Celles et Frasnes-lez-Anvaing. Les prix sont plus élevés dans la région des Collines et dans les trois communes au nord de Tournai et en direction de la Flandre (Celles, Mont-de-l’Enclus et Pecq), ainsi qu’à Ath et à Tournai.

Ces prix sont à relativiser car ils dépendent surtout du nombre de ventes et de la qualité des biens mis en vente.

Concernant le prix des villas, il a augmenté, passant d’un prix moyen de 249.539€ à 292.969€ (+17,4 %). "Mais ce n’est pas une réelle augmentation", commente encore Yves Van Roy. "On peut penser que cette hausse provient de trois facteurs : un effet de la baisse des taux d’intérêt hypothécaire, une volonté d’investir dans la brique, et surtout, un nombre plus élevé de ventes de grosses villas vendues à des prix plus abordables. Les propriétaires sont contraints de les mettre sur le marché à un prix plus bas pour les vendre. En réalité, le marché des villas est plutôt à la baisse."

Quant au prix des appartements, il a baissé de 9,1 %, passant de 165.509€ à 150.521€. "On construit beaucoup d’appartements à Tournai, Mouscron, Pecq… Des appartements qui ne trouvent déjà pas forcément d’amateurs. Alors, il y a donc moins de personnes intéressées pour les anciens appartements. Les propriétaires doivent diminuer leur prix pour vendre leur bien."

Par rapport aux terrains à bâtir, le prix augmente de 7,8 %. Le prix est passé de 81,32 à 87€ le mètre carré. "Ce qui fait monter les prix, c’est que les gens achètent une superficie plus grande."

D’après la maison des notaires de Wallonie picarde, les prix resteront encore stables en 2017. Et même dans les années à venir. "Les taux hypothécaires continuent à rester très bas mais la distorsion entre l’évolution des salaires et l’augmentation du prix de l’immobilier continuera à stabiliser celui-ci. Sous peine d’en arriver à une bulle immobilière. Nous ne connaîtrons plus de hausse spectaculaire de l’immobilier les prochaines années. Mais uniquement des variations de prix d’une région à l’autre."

Les candidats acquéreurs sont de plus en plus attentifs

Les notaires de la région remarquent par ailleurs que les candidats acquéreurs de biens immobiliers sont de plus en plus attentifs à ce qu’ils visitent et à ce qu’ils pourraient acheter. Ils relèvent trois critères qui repoussent de nombreux potentiels acheteurs.

Premier élément : la nécessité de faire des travaux. "Les maisons où il faut faire beaucoup de travaux se vendent très lentement et les propriétaires sont forcés de revoir leurs prétentions à la baisse. Le marché n’est pas très brillant pour ces biens", souligne Etienne Carlier, notaire à Péruwelz. "Les jeunes couples ne veulent plus sacrifier leurs week-ends et leurs vacances pour les passer dans les travaux."

Autre critère pris de plus en plus en compte par les potentiels acheteurs : les infractions urbanistiques . "Les acheteurs potentiels vérifient si les permis ont été obtenus pour les vérandas, pour les abris pour les voitures… Dans beaucoup de cas, il n’y a pas de permis et il faut alors régulariser la situation", glisse Yves Van Roy, notaire à Pecq.

Troisième et dernier élément relevé par les notaires de Wallonie picarde : la performance énergétique des biens immobiliers. "Les acheteurs font de plus en plus attention à la qualité de l’isolation, à la présence du chauffage central… Les maisons qui présentent un bon certificat de performance énergétique des bâtiments se vendront bien plus vite que les autres", remarque Gaëtan Quenon, notaire à Tournai.

Et comme il y a moins d’amateurs pour les biens immobiliers mis en vente, les candidats acquéreurs, se sentant en position de force, n’hésitent plus à jouer sur ces divers éléments pour négocier les prix à la baisse.

Mais les propriétaires ont compris cela. Et ils n’hésitent plus à gonfler le prix de vente de leur bien immobilier.