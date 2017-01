Le mystère plane toujours autour du meurtre de Carmen Garcia Ortega, une femme de 35 ans habitant Houthem (entité de Comines-Warneton), poignardée à de multiples reprises au niveau de la cage thoracique et du bas de la gorge. Son corps a été retrouvé dans une mare de sang ce mardi vers 22 h près de sa voiture stationnée rue du Commerce à Comines. Elle avait quitté 40 minutes plus tôt le cours d’espagnol qu’elle suivait depuis un an et demi à l’Institut Saint-Henri de Comines, dans le cadre de la promotion sociale. Un établissement situé à quelques dizaines de mètres de son auto.

"Je ne possède pas encore les éléments de l’autopsie réalisée ce mercredi après-midi, mais l’enquête suit son cours. L’enquête de voisinage notamment", a indiqué ce jeudi Frédéric Bariseau, substitut du procureur du Roi de Tournai, relevant au passage "un certain acharnement", vu le nombre important de coups de couteau. Une dizaine.

La BMW série Z de la victime, véhicule dans lequel les clés se trouvaient sur le contact, a été saisie par la police.

L’entourage de la victime née à Ypres, mariée, habitant Houthem depuis peu, a été entendu par la police judiciaire fédérale, qui mène l’enquête. Les étudiants du cours d’espagnol ont aussi reçu la visite d’agents.

"Je ne parviens toujours pas à mettre des mots sur mes sentiments", glissait hier David Coudron, directeur de l’école de promotion sociale à Comines-Warneton.

Et d’ajouter plus tard : "En fait, c’est juste dramatique. Choquant. Comines-Warneton est une petite ville et cela se passe devant chez nous… C’était une femme sans histoires, gentille, régulière aux cours. Elle ne laissait rien transparaître. Aucune difficulté, aucun problème."

Le professeur et les étudiants du cours d’espagnol sont encore sous le choc. "Il faut maintenant gérer l’après", a souligné David Coudron. "Nous allons tout faire pour soutenir le professeur et les membres du groupe qui se côtoient depuis près de 2 ans."

La zone de police de Comines-Warneton a proposé son aide. "Nous disposons d’un service d’aide aux victimes qui va notamment intervenir dans la classe d’espagnol lors du prochain cours. Notre assistante sociale, qui peut être épaulée par d’autres intervenants, sera à l’écoute", a précisé Marie Vandenbroucke, directrice administrative de la police locale.