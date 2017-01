C'est une macabre découverte qui a été faite ce mardi soir aux alentours de 22h par une mère et sa fille. En effet, elles ont découvert le corps d'une femme sur le ventre, juste en face du numéro 1 de la rue du Commerce à Comines, à hauteur de la piste cyclable.Les services de secours et la police sont descendus sur place et n'ont pu que constater le décès. La victime sortait en réalité de son cours d'espagnol, qui se terminait vers 21h20, et regagnait son véhicule lorsqu'elle a été agressée. Elle avait d'ailleurs déjà pénétré dans sa voiture puisque les clés ont été retrouvées sur le contact. La voiture n'a cependant pas été volée.Le corps, dont l'autopsie était réalisée dans la journée de ce mercredi, présentait de nombreux coups de couteau au niveau de la cage thoracique et du bas de la gorge., expliquait Frédéric Bariseau, substitut du procureur du roi de la division de Tournai de l'arrondissement judiciaire Tournai-Mons, ce mercredi après-midi.