Marc Duvivier, bourgmestre sortant de la cité des Géants, se livre. Il regrette notamment que LLA soit exclue de toutes discussions.

Comment se passent les négociations post-électorales du côté de LLA ?

"Je viens de découvrir que les écologistes ont confirmé le mandat des négociateurs pour la formation d’une tripartite PS-MR-Ecolo et que M. Degand parle déjà de celle-ci comme un probable choix de la raison, même si ce n’est pas celui de son cœur."

Je suppose que vous avez eu des contacts avec les autres chefs de groupe depuis dimanche soir ?

"J’ai effectivement envoyé des signaux d’ouverture auprès d’Ecolo et du MR mais je dois convenir que pour l’instant, je n’ai pas reçu de suite, ce qui laisse penser qu’ils ne privilégient pas une coalition avec LLA. Nous restons pourtant plus que jamais à leur écoute."

Quel est votre sentiment ?

"Je regrette que La Liste Athoise soit exclue de toute discussion et qu’elle n’ait même pas l’occasion de proposer un projet ou d’entrer dans un début de dialogue. C’est pourtant notre liste citoyenne qui incarne le plus le renouveau dans l’esprit des Athois. Et si c’est moi qui pose un problème, je suis prêt à faire immédiatement un pas de côté."

Votre liste n’est pourtant pas sortie vainqueur de ce scrutin.

"Je ne partage pas votre avis. Soyons sérieux, le PS d’Ath a composé toute sa campagne autour de l’arrivée d’un Député-Bourgmestre providentiel censé représenter à lui seul l’avenir du parti, en usant de moyens financiers portés au maximum maximorum. Quel est le résultat ? Un recul de 17%, une perte sèche de 5 sièges sur 16… et par la même occasion de sa majorité absolue historique. J’appelle cela une sanction plutôt qu’une victoire."

Qui sont alors les grands vainqueurs selon vous ?

"Ecolo qui double son nombre de sièges, passant de 2 à 4, et La Liste Athoise qui passe de 0 siège à 10, avec une équipe composée pour deux tiers de nouveaux candidats de grande valeur, parfaitement capables de participer à la gestion de la ville. En tant que nouveau mouvement, LLA est objectivement le grand gagnant de ces élections avec plus de 31 % des voix. Un Athois sur trois a voté pour La Liste Athoise."

Votre inculpation et vos problèmes budgétaires ne sont-ils pas la source de ce rejet de LLA ?

"Le PS est co-responsable de la gestion de la ville et à sa part de responsabilité dans les questions de mauvaise gouvernance dont certains semblent m’attribuer la seule responsabilité. Impossible pour un seul homme d’en être le seul responsable et si c’était le cas, à quoi ont servi les échevins PS que l’on va retrouver dans une éventuelle coalition ? Quant à mon inculpation, je rappelle tout de même que je n’ai jamais été condamné en rien pour quoi que ce soit en ma qualité de Bourgmestre, et que je bénéficie de la présomption d’innocence. Malgré cela, si ma personne constitue un obstacle comme je crois le comprendre, je répète que je suis prêt à me retirer pour permettre à LLA de construire une majorité forte pour l’avenir d’Ath, dans l’intérêt des citoyens Athois qui est de loin supérieur au mien."

Quel serait votre souhait le plus cher ?

"Que les gens puissent travailler ensemble et respecter le souhait démocratique émis par les électeurs dimanche. Je rappelle que plus de 6.000 personnes ont fait confiance à mes colistiers, qui ont reçu ensemble plus de 25.000 voix de préférence, un record. Leur refuser toute fenêtre de dialogue ne rencontre pas le souhait d’un tiers de la population. Ecolo et le MR passent peut-être à côté d’une très belle opportunité."