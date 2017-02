Les opposants ont obtenu gain de cause auprès de la Région Wallonne. Faute d’avoir pu obtenir le permis, l’investisseur jette l’éponge

Bonne nouvelle pour les habitants d’un quartier résidentiel de Marcq (Enghien) qui, depuis plusieurs mois, s’opposaient à l’implantation d’un complexe commercial de près de 3000 m2 à l’arrière de leurs jardins respectifs. L’investisseur n’a pas réussi à obtenir le permis d’urbanisme auprès de la Région Wallonne et a préféré jeter l’éponge, du moins à cet endroit. Les promoteurs envisageaient d’ouvrir un supermarché du groupe Trafic ainsi de deux autres enseignes spécialisées dans la décoration de jardin et la mode vestimentaire. En raison de la démesure du projet et de son emplacement inadapté, les autorités communales avaient elles aussi émis un avis très défavorable, défendant les intérêts des nombreux riverains de la chaussée d’Ath et de la rue des Jacinthes. Leur pétition avait recueilli plus de 300 signatures tandis que 155 lettres de réclamation étaient parvenues à la Ville. Outre la pollution visuelle, la disparition d’un espace arboré et l’accroissement du trafic, les protestataires redoutaient de gros problèmes de mobilité ainsi que des risques d’inondation.