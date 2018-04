Menés au score, les Péruwelziens ont complètement renversé la vapeur et se donnent un peu d'air.

Le PFC s'est donc adjugé le derby contre Beloeil. Pourtant, la première demi-heure était nettement à l'avantage des visiteurs, qui ouvraient le score méritoirement sur coup-franc à la 23e par Vandenberghe. Mais à la 32e, Rigaux profitait d'une hésitation et d'un cafouillage pour égaliser.

En deuxième mi-temps, Péruwelz prenait directement l'avantage par Rigaux encore suite à une belle action amorcée par Alliotte suivie d'un centre tendu de Vandennieuwenborg (2-1, 48e). Ce dernier, lancé par Alliotte, inscrivait le 3-1 à la 62e, tandis que Denizart, servi par Neukermans, parachevait le travail dans les arrêts de jeu. Voilà Beloeil en position de barragiste.

"Nous avons donné le premier but. A la pause, j'ai demandé aux garçons d'éviter l'axe et de passer plutôt par les flancs mais nous avons trop balancé", indique Sébastien Terlin, le T1 de Beloeil. "J'ai noté que certains avaient manqué de motivation. J'en tirerai les conséquences en faisant jouer uniquement des joueurs concernés."

En face, Sébastien Alliotte estimait que Péruwelz avait une nouvelle fois montré deux visages. "Il a fallu qu'on prenne ce but pour enfin réagir et retrouver de la confiance. Ensuite, une fois que nous sommes lancés, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent nous bouger. Il reste trois matchs et il faut les aborder comme trois finales. Nous avons notre sort entre les mains pour le maintien."

Les buts : 23e Vandenberghe (0-1), 32e et 48e Rigaux (1-1 et 2-1), 62e Vandennieuwenborg (3-1), 90e +4 Denizart (4-1)