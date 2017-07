La mobilisation des riverains et sa médiatisation du sossier tout comme l'ambiance politique actuelle semblent faire bouger les choses.

Afin de trouver une solution aux désagréments provoqués par l’affluence de trafic au Parc en saison touristique, Maxime Prevot avait chargé, début du mois de juillet 2016, le service Public de Wallonie d’étudier la faisabilité

du contournement des villages de Gages et Gibecq, plus directement impactés.

Parallèlement, une étude avait été confiée via marché public à l’opérateur Orange Belgique, visant à mesurer et analyser les flux de trafic autour du Parc grâce aux données mobiles anonymisées des visiteurs.

« Cette étude a permis de démontrer qu’après des améliorations déjà apportées pour l’accès au parc par le sud, il fallait absolument améliorer la situation pour l’accès routier par le Nord, lequel concerne environ 50% des visiteurs du Parc, en parallèle avec une amélioration des accès par transport en commun", explique le cabinet de Maxime Prevot,ministre wallon des Travaux publics et de la Sécurité routière.

Pour piloter ce projet routier d’accès par le Nord, Maxime Prevot, Carlo Di Antonio et René Collin ont mis sur pied une task-force regroupant les représentants des autorités communales de Brugelette, Ath et Silly, l’administration wallonne, certains comités de riverains, le Parc Pairi Daiza et les cabinets des ministres concernés.

L'ensemble de la concertation globale et des prises de décisions se font au sein de cette task-force. « Il s'avère par ailleurs impossible d'associer à tous les stades techniques de la conception d'un projet routier l'ensemble des riverains concernés de près ou de loin, lesquels pourront s'exprimer lors de la procédure de demande de permis. En outre, les autorités communales ont aussi un rôle de « courroie de transmission » à jouer à cet égard, en représentant les différents comités de riverains, représentants de quartiers, tant ceux-ci sont nombreux ».

Cette Ttask-force s’est déjà réunie trois fois depuis début 2017. Lors de la réunion du 16 mars 2017, un premier accord de principe sur le tracé sud a été obtenu avec les différents acteurs locaux. Ensuite, il a été décidé, toujours en task-force et après de nombreux débats relatifs aux aspects très précis du tracé, d’obter pour un contournement de Gages par l’ouest.

" Cette semaine, un consensus général vient de se dégager avec l’ensemble des autorités communales et le Parc pour la dernière partie du tracé Nord jusqu’à la N7 et s’arrêtant à celle-ci (donc sans prolongation jusque l’A8). Le tracé consistera à longer le chemin de fer et à emprunter les chemins de remembrement pour rejoindre la N7, après croisement avec la N57. Cet accord sera validé lors de la Task-force de mardi 11 juillet".

Le timing actuel envisage d’introduire la demande de permis d’urbanisme courant septembre 2017, qui sera soumise à enquête publique, et de mettre le dossier en adjudication début 2018, afin d’envisager le début des travaux au second semestre 2018.

"L’intérêt général prône une collaboration de chacun pour trouver une solution qui réunisse le maximum d’avantages et le minimum d’inconvénients, un tracé de ce type ne pouvant, par définition, satisfaire à 100% les exigences de tout le monde. Le pire serait qu’aucune nouvelle route de contournement ne soit créée, ce qui finirait inévitablement par provoquer l’asphyxie des villages de Gages et de Gibecq, ainsi que des « fuites » de nombreux véhicules dans les secteurs adjacents, au regard de la prochaine augmentation de trafic engendrée par le développement croissant des activités du Parc", ajoute le cabinet du ministre Prevot.