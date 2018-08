Le parc vient d’annoncer sur son site Internet le décès de Zelda. Arrivée en 2016, celle-ci aurait succombé à une gastroentérite sévère

Triste nouvelle en provenance du parc Pairi Daiza qui vient d’annoncer sur son site Internet le décès de Zelda, une des trois adorables femelles koalas ayant débarqué à Cambron-Casteau (Brugelette) en avril 2016. Ayant conquis les visiteurs comme ses deux autres congénères, Coco et Carina, Zelda s’est éteinte brutalement mardi soir. Ses soigneurs ont fait le maximum pour la sauver mais sans y parvenir. Les premières résultats de l’autopsie réalisée par le vétérinaire du domaine animalier et ses collègues de l’université de Gand laisse à penser que le défunt koala souffrait d’une gastroentérite sévère et que celle-ci lui a été fatale. « L’origine de cette gastroentérite doit encore être déterminée mais n’est malheureusement pas rare chez cet espèce friande de feuilles d’eucalyptus. Nos collègues australiens du Lone Koala Sanctuary d’où était originaire Zelda, nous ont confirmé avoir eux aussi été confrontés à des cas similaires parmi leurs populations de koalas », indiquent avec beaucoup de tristesse les responsables du parc.