A partir de ce mardi, le parc animalier de Cambron-Casteau distribuera au public 220.000 bouteilles d’eau minérale.

Les animaux souffrent aussi des excès du thermomètre ! Plus personne n’ignore qu’à partir de ce mardi, la Belgique connaîtra une nouvelle et importante vague de chaleur. Si Pairi Daiza a tout prévu et est aux petits soins pour ses milliers de pensionnaires (nourrissages et enrichissements en forme de glaçons, bains de boue et autres points d’eau fraîche pour la faune), le parc animalier de Cambron-Casteau (Brugelette) s’inquiète également de l’hydratation de ses visiteurs. Pour cela, pas moins de 220.000 bouteilles d’eau plate seront mises gratuitement à disposition de tous les visiteurs de Pairi Daiza à partir de ce 24 juillet. Il suffira à chacun de se présenter dans l’un des multiples points de restauration du parc pour y obtenir une bouteille d’eau minérale.