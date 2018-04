Une jambe a été découverte vendredi après-midi dans le plan d'eau du Grand-Large de Péronnes (Antoing). Un première jambe avait été retrouvée en février dernier sur le même site. On ignore si les deux membres appartiennent à la même personne.

Une seconde jambe a été retrouvée vendredi, vers 17h, dans les eaux du Grand-large de Péronnes, dans l'entité d'Antoing, près de Tournai. Le membre flottait à proximité de la grande écluse, celle qui permet la jonction avec l'Escaut.

Les pompiers de la localité sont intervenus mais n'ont pas pu sortir le membre de l'eau, afin de préserver les tissus humains. Un médecin légiste est actuellement sur place et procède aux premiers examens. Une autopsie plus approfondie sera probablement pratiquée en milieu hospitalier afin de tenter d'identifier la victime.

Le lundi 5 février dernier, une première jambe, amputée au niveau du pied, avait déjà été retrouvée à proximité de l'écluse du haut, celle qui fait la jonction entre le canal Nimy-Blaton et le Grand-large. Il s'agissait de la jambe gauche d'un homme, un membre qui avait séjourné au mois trois mois dans l'eau, selon le médecin légiste. La jambe était nue et la peau ne portait aucun signe distinctif, du type cicatrice ou tatouage. On ignore pour l'instant si ces deux membres appartiennent à la même personne.