Depuis déjà plusieurs semaines, la rue Fontaine à Louche, à Petit-Enghien, est fermée à la circulation. Un effondrement de voirie est en la cause et sa réouverture nécessite des travaux de réparation. De l’eau souterraine provenant de la nappe aquifère a percolé à travers la couche d’asphalte qui, sous la pression, a littéralement éclaté, laissant apparaître les pavés d’origine.

Le phénomène s’était déjà produit voici quelques années comme l’indique l’échevin des Travaux de la cité d’Arenberg: “A l’époque, des drains avaient été installés dans le sous-sol et l’on croyait le problème résolu. Nous avons été tranquilles durant quatre ans mais en début d’année, celui-ci est réapparu quelques mètres plus loin. La source s’est probablement déplacée et l’eau a jailli au milieu de la route en perçant le macadam avant qu’un trou ne se forme”, explique Guy Devriese (Ecolo).

La période de gel n’a fait qu’aggraver la situation, rendant verglaçante la chaussée détrempée. Après avoir limité la vitesse à 30km/h, la Ville a décidé d’en interdire le passage aux voitures tout en prenant conseil pour trouver une solution technique qui permette de stabiliser durablement la voirie endommagée.

“Une société a été désignée pour entreprendre les travaux nécessaires. Le chantier aurait dû démarrer le 9 avril dernier mais l’entreprise n’a pas tenu ses engagements. Elle justifie son retard par la difficulté d’obtenir un tuyau en béton perforé de 30cm de diamètre. Un tel tuyau n’étant pas disponible sur le marché, il a fallu le fabriquer sur mesure. Sa livraison est prévue cette semaine et la réfection proprement dite débutera lundi prochain”.

La rue Fontaine à Louche est un axe de liaison important entre les villages de Petit-Enghien et de Rebecq.