Selon l'IRM (Institut royal de météorologie), il y a eu 17.000 impacts de foudre entre 3h et 5h du matin ce mardi. C'est principalement le vent qui a fait des dégâts.

Selon la RTBF, les pompiers ont réalisé une centaine d'interventions à Bruxelles, principalement pour des branches d'arbres arrachées et des tuiles envolées. Dans le Brabant wallon, il y a eu une trentaine d'interventions, principalement à Tubize, Rebecq et Braine l'Alleud.

Selon RTL, Liège et le Luxembourg n'ont pas non plus été épargnées par les chutes d'arbres sur la voie publique. A Namur (Florennes plus précisément), des tuiles se sont envolées et un vieux bâtiment menaçait de s'effondrer. L'Avenir parle même d'une "mini-tornade" à Florennes.

En Wallonie picarde, les pompiers sont intervenus à une trentaine de reprises, essentiellement pour le tronçonnage d'arbres couchés sur la voie publique. Les pompiers d'Ath sont intervenus à 1h30 du matin pour un incendie qui s'était déclaré dans une habitation de la rue de Oeudeghien (Ath). Le bâtiment avait été frappé par la foudre. Aucun blessé n'est à déplorer. Les services de secours ont également combattu, vers 23h30, un feu qui avait pris dans une maison de la chaussée de Lille à Orcq (Tournai). Là encore, on ne déplore aucune victime. L'ampleur des dégâts causés par ces deux incendies reste encore à déterminer.

Les interventions liées à ces orages se sont terminées ce mercredi, vers 06h00 du matin.