C’est en mars 2007 qu’avait éclaté le scandale de finances occultes au sein de l’Excelsior de Mouscron, club de football occupant alors l’élite du football belge. Toute une série de perquisitions avaient ainsi été menées au sein du Canonnier, le stade du club, mais également au niveau de l’hôtel de ville de la cité des Hurlus et des bureaux de l’intercommunale IEG.

C’est donc bien des années plus tard que le tribunal correctionnel de Tournai sera amené à se pencher sur ce dossier épineux.

Étaient cités à comparaître ce mardi après-midi sur le banc des prévenus : l’ASBL Royal Excelsior de Mouscron comme personne morale, représentée par Me André-Marie Verplaetse et Me Geert De Mets, Francis D’Haese, l’ancien président ad interim de l’Excelsior et, enfin, l’ancien comptable du club Thierry Cnockaert, représenté par Me Leclercq.

Du côté des parties civiles, l’ASBL Royal Excelsior de Mouscron était également présente. Pas de trace cependant de Philippe Dufermont, ni de son avocat, qui s’était pourtant constitué.

"Lui et son avocat se sont pourtant battus devant la chambre des mises en accusation pour que le dossier soit correctionnalisé", regrettait le représentant du ministère public. Détail important, Philippe Dufermont réclame dans ce dossier 4.660.000 € !

Un calendrier a donc été fixé. Les conclusions des parties civiles sont attendues pour le 30 avril, celles des prévenus pour le 1er septembre. Les répliques des différentes parties sont attendues pour les 1er octobre et les 1er novembre. L’affaire reviendra en date relais le 5 décembre prochain afin de fixer l’audience où se dérouleront les débats.