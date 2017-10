Six personnes d'une même famille ont été brûlées à des degrés divers durant la nuit de vendredi à samedi, lors de l'explosion de leur caravane à Antoing, près de Tournai, indiquent samedi les pompiers. Cette explosion s'est déroulée sur le site d'ACF, Antoing-Cross-Festival.

Le site de St-Druon à Antoing accueille ce week-end la 11e édition de son festival tout-terrain. Vendredi soir avait lieu le contrôle technique des véhicules qui participeront ces deux jours aux différentes manches organisées dans les catégories "Protos" et "Tourisme".

Le drame s'est déroulé peu avant 01h00 du matin dans la zone où sont stationnés et logés les pilotes, les mécaniciens et leurs familles. "Une fuite de gaz est à l'origine de l'explosion d'une caravane qui a littéralement été soufflée. Six membres d'une même famille, un couple et quatre enfants de différents âges, étaient dans cette caravane. Tous ont été brûlés à des degrés divers", explique le lieutenant Eric André des pompiers d'Antoing.

Une autopompe, un camion citerne et quatre ambulances ont été envoyés sur place. Venant de Tournai et de Lille, trois véhicules SMUR ont été dépêchés sur les lieux. Les brûlés, en fonction de la gravité de leur état, ont été dispatchés vers les hôpitaux de Tournai, Lille, Neder-Over-Heembeek et la clinique des enfants à Jette. On ignore actuellement l'évolution de leur état de santé.