Un important déploiement policier a été observé, ce vendredi soir, vers 20h, dans le quartier Saint-Piat à Tournai, point de chute d'une course-poursuite.

Un véhicule a en effet déboulé à toute vitesse en provenance des boulevards, et a terminé sa course devant la pharmacie faisant le coin de la rue des Clairisses et de la rue de la Tête d'Or, non sans avoir percuté une série de voiture sur son passage.

Ce véhicule, une Ford Galaxy, aurait été volé la nuit dernière.





Aucun blessé n'est à déplorer.