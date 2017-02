C'est devenu un événement très prisé des amoureux de la langue française, les Olympiades d'orthographe de la ville de Tournai se tenaient ce samedi au sein du Salon de la Reine de l'hôtel de ville de la cité des Cinq Clochers.Dès 9h, ce sont tout d'abord 164 élèves de primaire qui ont défié l'orthographe., explique l'échevin de l'Enseignement et de la Citoyenneté, Philippe Robert (PS), qui organise cet événement avec toute son équipe. C'est Rodolphe Cuvelier, directeur de l'école communale du Val d'Orcq et lauréat du Conservatoire en déclamation, qui a lu un extrait de, un texte de Véronika Mabardi.80 élèves de secondaire se sont ensuite frottés, dès 11h, au texte de Jean d'Espinoy alias Rudy De Graeve,. Tout comme le texte choisi comme dictée pour les enfants du primaire, c'est Jeanne-Marie Vanderwinkel, professeur honoraire de la Haute École de la Communauté française en Hainaut qui a choisi ce texte. Elle était également à la lecture de la dictée du secondaire.Enfin, sur le coup de 14h, 97 adultes ont défié un passage de, de l'ouvrage d'Albert Ayguesparse., rappelle l'échevin. Le texte, lu par Caroline Jesson des Écrivains Publics, a été choisi par Jean-Claude Bossut, champion de Belgique d'orthographe. Ce dernier a d'ailleurs relu la dictée des adultes qui ont eu droit à un test supplémentaire assez corsé !Retrouvez ci-dessous les différentes dictées de la 22e édition des Olympiades d'orthographe.

Primaire : Les Cerfs d'après Véronika Mabardi



Le silence de Blanche

Annie s'arrête parce que quelque chose a changé dans la pièce. La petite fille ne regarde plus par la fenêtre, elle est tournée vers Annie, depuis quand?... Annie ne devrait pas, mais comment s'en empêcher? Tu sais bien, tu ne peux pas aller à l'école si tu ne parles pas... Annie, l'école lui manque. Heureusement que Blanche est là. Ce soir elle lui racontera une histoire, et un jour Blanche aussi en racontera.

Un jour Blanche prendra les bruits. Elle fera une phrase avec le monde entier dedans, comme le chemin entre les hautes herbes, le jardin, la prairie, la forêt, le ciel; toute fine, pas droite du tout, qui n’arrête jamais, on ne pourra pas la retenir, elle changera tout le temps, on sera dedans, on avancera avec elle, en même temps, on oubliera où elle a commencé et on ne saura pas où elle finit, on sera avec elle, à l'intérieur. Elle fera une phrase pour être en même temps jusqu'au ciel. Une phrase pour le renard.





Secondaire : Une journée sans histoires d'après Jean D'Espinoys alias Rudy De Graeve

On racontait beaucoup d’histoires sur le vieux Fernand ; on disait tout de lui et son contraire, tout et n’importe quoi. Son passé peu commun, sa vie de bâton de chaise, son métier, ses origines, tout ce que l’on pouvait lui supposer tantôt de grandiose tantôt d’obscur alimentait les conversations du quartier. Chacun, à son propos, avait une thèse parfois plusieurs, chacun la défendait, la peaufinait comme la trame d’un roman dont lui seul connaissait les rouages et le cours aventureux. Ainsi, la biographie prit-elle l’aspect d’un kaléidoscope dont la rosace ne cessait de se métamorphoser au caprice d’inspirations loufoques souvent, prudemment pondérées, parfois. Mais quand un jour, il disparut mystérieusement….

Prologue

En ces temps singuliers où les politiciens nous mettent en demeure de nous interroger sur notre identité, l’auteur s'est trouvé fort déconcerté par la question, embarrassé au plus haut point, emberlificoté, tiraillé en tous sens, tarabusté, interdit devant cette interrogation nouvelle et, dirons-nous, saugrenue comme peut l'être un potache séchant sur sa feuille lors d'un contrôle et réalisant qu'en cette vie, il n'est pas de matière plus ingrate, en un mot plus douloureuse que celle qui nous confronte à l'examen des évidences, lesquelles, comme chacun sait, ont la malicieuse et irritante tendance à se tenir muettes.

Sur les ondes, le débat sur l'identité nationale fit grand bruit, et l'on vit bientôt quantité d'intellectuels se gratter la tête et d'autres parties du corps jusqu'au sang, des philosophes s'agiter beaucoup, se convulsionner, se demander quelle puce on voulait leur mettre à l'oreille, des hommes d'affaires s'en mêler, des industriels, des sociologues, des juristes, des mages, des fakirs... Tout le monde y voulut mettre un grain de sel quand ce n'était pas un grain de poivre.

À en croire certains, la chose était simple comme bonjour. L’auteur commença par les us et coutumes de son terroir. Des images futiles, loufoques, incongrues défilaient dans sa tête; ainsi, par exemple, le quignon de pain beurré que l'on trempe dans un café-crème, le boeuf bourguignon qui a mitonné toute la journée près de l'âtre, une salade aux foies de volailles qu'il convient d'accompagner d'un cabernet, toutes choses de déglutition, de palais, d’instincts et d'intestins, d'estomac, de bouffe dont il eut honte en lorgnant son ventre du coin de l'oeil…





Adulte : Simon-la-bonté, d'après Albert Ayguesparse



De l'Armée du Salut au pénitencier

Jusqu'ici, Rita n'avait reçu aucune visite, aucune lettre, et cet isolement n'avait pas paru bizarre à Simon. Lui-même vivait loin de sa famille et, en dehors du lieutenant, n'avait pas d'ami. Il se rappelait bien l'embarras où la jetaient certaines questions, le visage soudain fermé qu'elle prenait alors, et l'agacement qui la saisissait parfois à propos d'un mot, d'une phrase.

Dans les profondeurs de l'esprit de Simon, comme une lente concrétion mentale, une idée précise du genre de vie que Rita menait avant leur rencontre s'était formée peu à peu, mais chaque fois qu'elle émergeait, par pudeur ou par lâcheté, Simon la repoussait.

Il pressentait que rien de bon ne l'attendait derrière la porte, qu'il eût été préférable pour lui et pour Rita qu'il ne se montrât pas. Il voulut rebrousser chemin. De nouveau, le rire obscène monta de l'autre côté de la cloison. Une bouffée de colère lui brûla le visage. Hébété, Simon s'adossa au mur, s'essuya le front, songea à fuir, mais un sentiment inconnu le redressa : la peur de perdre Rita.

Elle n'avait pas quitté son attitude muette, coupable, figée par la présence de ce gros homme suant, qui continuait de sourire, amusé par le trouble qu'il provoquait. Simon se rappela vaguement que Rita lui avait parlé un jour d'un policier qui la terrorisait. Il le regarda longuement et le détesta. À mesure qu'il découvrait les mains velues, le visage criblé de taches de son, les petits yeux bougeurs, les grosses cuisses qui tendaient l'étoffe du pantalon, sa haine augmentait. Simon avait oublié qu'on pût haïr à ce point. Il essaya de se maîtriser, de détourner ce flot bourbeux qui souillait ses pensées....

Le policier leva sa face hilare, prit son silence pour un acquiescement...

Le mutisme de Simon, son immobilité, le désarçonnaient. Il avait supposé d'abord qu'il était intimidé et il avait adopté le ton goguenard qui facilite les entretiens de ce genre. Il venait de sentir une sourde hostilité. Plusieurs fois, il s'était arrêté de parler pour l'observer, lui donner le temps de se trahir, mais Simon ne bronchait pas. Ce Simon Corbier n'avait pas l'air facile. Un brave homme de salutiste, lui avait-on dit dans le quartier...

Il aimait se donner de l'importance, plastronner, jouer les croquemitaines. Ce soir, il faisait la grosse voix pour impressionner. Son orgueil satisfait, il deviendrait plus malléable. Rita savait comment s'y prendre pour le fléchir. Si Simon n'avait pas été là, elle aurait pu lui glisser un billet, et il aurait fermé les yeux...

Au bord des larmes, les lèvres serrées par l'angoisse, elle calculait mentalement combien de temps durerait ce répit. Mais qu'elle gagnât une heure, un jour, une semaine, que lui importait puisqu'elle était perdue dans l'esprit de Simon ? Peut-être valait-il mieux qu'il en fût ainsi puisqu'il aurait fini par apprendre la vérité un jour...

- Je croyais pouvoir te cacher qui j'étais. Se rouler dans l'ordure, inventer des trucs immondes, risquer la syphilis, ils appellent ça faire la noce. Ce salaud de flic a bien fait de venir, sans lui je n'aurais jamais osé te parler comme je le fais.

Rita se tut. Quelque chose en elle s'était desséché. Adossée au mur, elle se remit à raconter sa vie avec une hâte machinale. Parfois à bout de souffle, elle s'arrêtait, séchait des doigts les larmes qui coulaient sur son visage, puis reprenait sa confession, se répétait, mettait une insistance passionnée à rabâcher ses fautes. Elle avait changé. Ces infamies ne comptaient plus ; il lui paraissait incroyable qu'elle eût pu les commettre. Elle aimait Simon, et s'il acceptait qu'elle vécût près de lui, elle lui montrerait chaque jour davantage la profondeur, la pureté de cet amour.

Adulte : Test



Quelque honnie que je fusse par mes pairs armés de winchesters dernier cri dont les sous-gardes étaient blasonnées de gueules, je tirais au vogelpik des sanderlings et des bihoreaux, ou même des rats-taupes ou des rats palmistes, les cheveux au vent, mon amazone ocre clair cachant mes guêtres beiges.