Déni de grossesse ou homicide involontaire, le tribunal correctionnel de Tournai devra trancher dans une sordide affaire survenue en mai 2014.

Sabine (prénom d’emprunt) a accouché, sans le savoir dit-elle, sur ses toilettes. Le bébé, pourtant parfaitement viable, est alors décédé…

Mariée depuis douze ans avec son compagnon au moment des faits, elle a tenté à plusieurs reprises d’avoir un enfant, sans jamais y parvenir.

Tombant alors dans une sorte de solitude commune, Sabine a connu deux relations extraconjugales non protégées. Ce qui aura finalement suffi pour qu’elle tombe enceinte. Elle prétend pourtant ne s’en être jamais rendu compte et évoque un déni de grossesse. "J’étais restée longuement sur ces toilettes, assure-t-elle. Cela me faisait du bien, je pensais que je me vidais de mes intestins." "Je reste perplexe, assure le ministère public. Le déni de grossesse, c’est l’absence de symptômes. Or ici, ils étaient bien présents. Elle n’avait plus ses règles depuis juillet 2013, elle a pris du poids de manière significative. Elle refusait également de se montrer nue devant son mari et se plaignait de maux de ventre."

Un an de prison était alors requis. "Elle était parfaitement responsable de ses actes. Lors de l’intervention des secours le soir des faits, le SMUR a été obligé d’employer la force pour la lever de la cuvette des wc dans laquelle se trouvait donc l’enfant. Quand les secours lui ont appris qu’elle avait accouché, sa seule préoccupation était de savoir si son mari était au courant. Ces faits sont extrêmement graves."

Pour Me Dejonckheere, avocate de Sabine, sa cliente ne pouvait être reconnue responsable dans ce dramatique dossier.

"Ma cliente a toujours parlé de déni de grossesse. Sa capacité de discernement a été très affectée. De plus, les symptômes soulignés par le ministère public pouvaient s’expliquer autrement par ma cliente. Son absence de règles ? Elle pensait que c’était l’aménorrhée qu’elle avait déjà connue. Au niveau de son poids, elle avait l’habitude de faire le yo-yo. Enfin, elle n’est pas allée consulter un médecin pour ses maux de ventre car elle en a peur."

Selon la défense, personne dans l’entourage de Sabine n’aurait pu dire qu’elle était enceinte. "Cela ne se voyait même pas. Elle n’a jamais senti le bébé bouger. Pour elle, elle n’était pas enceinte. Je plaide donc l’acquittement ou, à défaut, la suspension du prononcé."