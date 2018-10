Albert Pesin , l’ancien échevin et ancien colistier MR de Marie-Christine Marghem ne décolère pas depuis une semaine. Il a pris la plume pour en faire part. “Marie-Christine Marghem a indéniablement réalisé des scores personnels très importants ces dernières années. Il est regrettable de constater que ses propres décisions ont maintes fois causé un dommage considérable au MR de Tournai. Je suis convaincu que plus le temps passe, plus les gens se rendent compte que l’échec en 2006 de la reconduction du cartel PS/MR lui incombe totalement”, mentionne-t-il. “Elle a voulu travailler cavalier seul en privilégiant sa carrière professionnelle au détriment de l’intérêt du parti. Par la suite, elle a voulu dominer seule le parti à Tournai en imposant ses idées, sa volonté de régner et en écartant les vrais libéraux. C’est la raison pour laquelle en 2012, des purs bleus ont, en quelques mois, constitué une liste qui s’est appelée Tournai Plus. Cette situation n’a fait qu’accentuer sa haine, allant même jusqu’à essayer de les exclure du MR national. Aujourd’hui, on ne peut que faire un constat d’échec. La liste MR était considérablement renouvelée. De jeunes candidats, épaulés par les plus anciens, se sont investis à fond, menant une bonne campagne et remportant de très bons résultats et malheureusement, ils sont réduits à un rôle d’opposition. Si le MR de Tournai a vu ses résultats baisser de 7.38 %, Marie-Christine Marghem a vu fondre son score personnel de 47 %. A-t-elle cru pouvoir égaler, voire dépasser le PS ? N’aurait-elle pas dû signer un pré-accord avec le PS au lieu de se montrer aussi arrogante envers ses alliés à la veille du scrutin ? Sa vanité, sa méchanceté ont coulé le MR dès avant le 14 octobre. Quel gâchis pour le MR“.

Notez qu’en 2012, Albert Pesin, qui est toujours membre du MR, s’était présenté sur une liste libérale dissidente : Tournai Plus. Il avait récolté 473 voix , le deuxième résultat de son groupe. Il avait été élu.

L'ancien échevin avait démissionne en 2015 de son poste de conseiller communal après 33 années passées au sein de l'assemblée des élus.

"Je n'ai pas pris cette décision sur un coup de tête. C'est mûrement réfléchi : nous arrivons à mi-mandat et il faut faire la place à la jeunesse", avait-il déclaré.

Celui qui collait déjà à 13 ans des affiches pour les libéraux a été élu conseiller pour la première fois après le scrutin de 1982. Puis, de 1994 à 2006, le citoyen de Béclers a été échevin avant de se retrouver dans la minorité avec le MR puis d'être conseiller communal Tournai Plus, dissidence tournaisienne du MR.

Albert Pesin, jadis surnommé “le bleuet au milieu d’un champ de coquelicots” par Georges Seneca (PSC), tout simplement parce qu’il était le seul élu PRL dans un collège avec le PS – c'était en 1995 –, a même eu droit lors de son retrait en décembre 2015 à une standing ovation.