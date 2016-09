Tournai lance la chasse aux marchands de sommeil

Tournai-Ath-Mouscron

Le bourgmestre ff de Tournai Paul-Olivier Delannois (PS) a rencontré ce vendredi l’échevine de l’Urbanisme et du Logement de Charleroi Ornella Cencig (MR). L’objet de la rencontre : la lutte contre les marchands de sommeil. Des représentants des services communaux tournaisiens du logement, de l’urbanisme et des affaires juridiques étaient présents, ainsi que ceux de la police et les pompiers.

"J’ai rencontré cette échevine suite à une discussion avec le député fédéral de Charleroi Eric Massin. Il m’a dit que la commune de Charleroi avait adopté un règlement plus strict que le code wallon du logement pour lutter plus efficacement contre les marchands de sommeil", explique Paul-Olivier Delannois. "Il offre une base légale plus solide pour intervenir. Il propose des amendes salées et la justice est également impliquée dans cette opération qui a fait ses preuves à Charleroi. Mes services m’ont d’ailleurs indiqué que des propriétaires véreux de Charleroi voulaient faire leur business dans d’autres communes comme Tournai car cela devenait compliqué là-bas. Cela m’a poussé à enclencher la dynamique."

Car l’entité de Tournai compte elle aussi des marchands de sommeil sur son territoire. "J’ai déjà un propriétaire à Froyennes et d’autres à Tournai dans le collimateur", glisse notre interlocuteur. "Certains propriétaires peu scrupuleux, et c’est une minorité heureusement, subdivisent des immeubles et ils louent des taudis. Ils profitent de la détresse des gens. Ils allaient même jusqu’à se rendre dans les locaux du CPAS de Tournai pour attirer leurs proies en leur expliquant qu’ils acceptaient les cautions du CPAS. Mais à quel prix ? Dans quelles conditions ?"

Frapper un immeuble d’un arrêté d’inhabitabilité ou de surpeuplement n’est pas sans conséquences pour les locataires, qui se retrouvent sans toit. "Les propriétaires peu scrupuleux se sentent protégés à cause de cela. Ils se disent que nous n’allons pas oser agir", souligne le bourgmestre ff de Tournai, responsable de la sécurité sur le territoire. "Il est clair qu’à un moment ou à un autre, il risque d’y avoir des décisions difficiles à prendre. Qu’il y aura des conséquences. Mais nous trouverons des solutions pour ces locataires."

Paul-Olivier Delannois enchaîne sur un ton grave. "Ne rien faire, c’est plus dramatique socialement. C’est un cercle vicieux car les marchands de sommeil vont continuer. Et la situation va empirer. Ce serait criminel de fermer les yeux sur des réalités sociales très douloureuses. Si je n’agis pas, je suis complice. Alors, nous devons agir. Et tant pis si cela fait mal. Tant pis si cela crée des remous. Il faut enrayer le phénomène avec les services communaux, la police, les pompiers, et la justice. Ce n’est que le début du processus bien sûr, mais la volonté est bien là."