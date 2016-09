Tournai : le couple PS-MR bat de l’aile

Tournai-Ath-Mouscron

Dans le couloir menant à la salle du conseil communal de Tournai ce lundi soir, l’échevin de l’Urbanisme Robert Delvigne (MR), qui a annoncé quitter son café au pied du beffroi de Tournai pour ouvrir un commerce de service traiteur en périphérie, était très attendu. Ses déclarations fracassantes, notamment sur la politique en matière de commerce à Tournai, n’ont pas été du goût du partenaire socialiste.

Le PS a d’ailleurs annulé l’habituelle réunion de majorité précédant l’assemblée des élus.

L’échevin Armand Boite était le premier élu MR à se rendre à la salle du conseil. Le ventre creux, il s’est dirigé vers la salle du collège où se trouvent les traditionnels sandwichs de la réunion de majorité PS-MR. Mais il n’y a rien. Le PS n’a même pas laissé les miettes à son partenaire. "Le MR est déjà mis à la diète ?" a lancé un journaliste à l’échevin Boite, qui en a rigolé de bon cœur.

Les autres élus sont arrivés au compte-gouttes. Dans le public, certains ont prévu de passer une soirée mélodramatique : "Ca va chauffer" , a murmuré un habitué des débats communaux.

Mais le public restera, comme Armand Boite. Sur sa faim.

Le couple PS-MR a plutôt conservé sa façade durant tout le conseil.

Quelques piques à destination de Robert Delvigne ont bien été lancées, comme celle du bourgmestre ff Paul-Olivier Delannois (PS) en évoquant le dénouement d’un dossier technique. "J’ai la chance d’avoir dans mon collège un échevin fiable qui, de par son passé professionnel, peut me donner un avis technique… Je veux bien sûr parler d’Armand Boite."

Dans le même temps, le groupe socialiste a envoyé par mail un communiqué bien piquant. "L’amateurisme de l’échevin Robert Delvigne nous scandalise. Il est incorrect lorsqu’on exerce une fonction scabinale de cracher dans sa propre soupe et, au passage, d’écorner à ce point l’image de sa ville. Les propos qu’il tient sont très désobligeants envers sa propre majorité et son collègue Armand Boite, en charge de la Propreté publique et de la Mobilité."

Le groupe socialiste interpelle même son partenaire de majorité sur l’avenir de l’échevin Robert Delvigne au sein du collège. "S’il pense vraiment ce qu’il a dit, le MR doit prendre ses responsabilités. Dans ces conditions, il est utile de poser la question à l’échevin concerné sur ses intentions et savoir si, en politique, il souhaite également quitter le centre pour la périphérie."

Avec cet exercice de musculation, et en soulignant au passage la bonne entente avec l’autre échevin MR du collège, Armand Boite, le PS déjà excédé par les précédents coups de canif dans le contrat, n’aide pas son partenaire à retrouver la sérénité. À moins que le MR ne se fragilise tout seul. L’ambiance y est loin d’être joyeuse. Des élus parlent de maladresse de la part de Robert Delvigne. Certains pensent également que cela ne restera pas sans conséquences.

Le MR doit en tout cas réagir. La balle est dans leur camp. Le PS attend une réaction de son partenaire et de l’intéressé. S’ils ne réagissent pas, le PS le fera à leur place. En coulisses, on parle de retrait des attributions.

La présidente ff du MR de Tournai Marie-Christine Marghem devrait bientôt réunir ses troupes. Le MR local, dont le slogan en 2012 pour les élections communales était Rétablir Tournai , devra songer avant tout, à l’approche du scrutin de 2018, à rétablir la confiance au sein de la majorité.





Attention au vent en balançant la sauce !

Un commentaire d'Yves Boucau.

La vie de politicien en bordure d’Escaut n’est décidément pas un long fleuve tranquille. Octobre 2018 est encore loin. Pourtant des signes de tempête laissent déjà apparaître des stratégies de partis. Maladresse, ras-le-bol exprimé ou tout simplement discours au réalisme dérangeant politiquement ont parfois (et épisodiquement) l’effet de faire grincer les dents et dresser les poils sur la tête des plus aguerris au métier de mandataire. À Tournai, MR et PS avaient fait le choix de s’unir pour gérer la marmite de la Ville. Mais le couple MR-PS, unis à la hâte un soir d’octobre 2012, semble battre de l’aile. Si les empêchés réagissent parfois en personne sur des points sensibles comme l’avenir du Pont des Trous, les faisant fonction sont bien souvent à l’avant-scène. Polo, le Sherif, tente ainsi de balayer ce qui donne une image négative de sa ville. Robert Delvigne (MR), le cuistot devenu échevin de l’Urbanisme ff lorsque Marie-Christine Marghem (MR) est passée ministre au fédéral, sort rarement ses louches pour frapper un gros coup. Mais ici, en annonçant qu’il quittait son commerce horeca, repris dernièrement sur la Grand-place, et en parlant du forum comme une "plaine de jeux sale et sans moniteur" , il a brûlé sa sauce et fait bouillir son partenaire PS.

Le petit Robert Delvigne a osé critiquer la politique de l’échevine socialiste du Commerce. Ce cuistot, fils d’une famille de commerçants implanté depuis longtemps sur la place, a usé d’un fort vinaigre pour pimenter son discours. Ludivine Dedonder n’a pas apprécié. Indigestes propos selon la maîtresse de maison du Shérif. Lulu, pour ses fans, a fait la grimace et elle a été suivie par sa famille politique pour renvoyer le petit Robert à son dictionnaire du bon langage politique. Via un communiqué du PS, il a pris un coup de louche sur les doigts pour ses paroles hasardeuses lorsqu’on vit politiquement en couple. Des petits bleus sur les doigts comme sanction avant un probable divorce en 2018 ? Mais quelle famille recomposée pourra-t-elle vivre sans éclats de voix durant 6 ans après octobre 2018 ?