Parmi les importants chantiers qui auront lieu en 2017, le chantier de l'élargissement de l'Escaut est certainement le plus spectaculaire.

Le projet d'alignement de l'Escaut, voté fin 2016 par le conseil communal, et son élargissement de 19 à 27 mètres à hauteur du Pont-à-Pont, en plein cœur de Tournai, est nécessaire dans le cadre du projet européenn de liaison Seine-Escaut visant à relier par un nouveau canal à grand gabarit le port du Havre au Benelux. Le chantier commencera le 18 avril. L'année 2017 risque d'être un cauchemar pour la mobilité à Tournai. Outre les travaux qui auront lieu dès le printemps, et ceci durant plusieurs mois, à hauteur de la porte de Marvis (chaussée de Bruxelles), les travaux d'élargissement de l'Escaut devraient débuter le 18 avril prochain.

Ils visent à redessiner l'alignement de l'Escaut dans le centre ville et à élargir le fleuve de 19 à 27 mètres à hauteur du Pont-à-Pont (quais Saint-Brice et Taille-Pierres). Cette proposition de la Direction générale des Voies hydrauliques avait fait l'objet de vives contestations au point qu'un conseil communal extraordinaire avait été convoqué pour entendre la DG des voies hydrauliques et les opposants qui estimaient qu'un élargissement de 23 mètres était suffisant.

Enfin, notons que le décret qui doit donner juridiquement naissance au projet du canal Seine-Nord-Europe n'a pas encore été publié au "Journal officiel" français, alors qu'il aurait dû l'être avant le 31 décembre 2016. Ce qui ne semble pas inquiéter la DG des voies hudrauliques.